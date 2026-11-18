به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر منطقه ۶ شهرداری اصفهان از پیش‌بینی اعتباری حدود هفت هزار میلیارد ریالی برای اجرای طرح تعریض پل فردوسی این شهر به عنوان یکی از معابر پرتردد خبر داد و گفت: این پل به دلیل حجم تردد و موقعیت ارتباطی خود، یکی از نقاط پرترافیک این محدوده به شمار می‌رود و تعریض آن می‌تواند نقش مؤثری در کاهش بار ترافیکی و تسهیل رفت‌وآمد شهروندان داشته باشد.

علی باقری باقری افزود: امیدواریم با تلاش مجموعه اجرایی و همکاری پیمانکار، عملیات تعریض پل در کوتاه‌ترین زمان به پایان برسد و شهروندان از مزایای آن در بهبود وضعیت ترافیک و سهولت تردد بهره‌مند شوند.

وی ادامه داد: مدیریت شهری در چارچوب شعار اصفهان، شهر زندگی، تلاش می‌کند توسعه فیزیکی را با بهبود امکانات رفاهی و اجتماعی و افزایش سطح رضایتمندی شهروندان همراه کند.

باقری با اشاره به بهره‌برداری از مجموعه فرهنگی، ورزشی و مذهبی شهید کشوری افزود: این اقدام زیرساختی با هدف رفع یکی از گره‌های ترافیکی شهر و بهبود شرایط تردد در محدوده مشترک مناطق سه و ۶ شهرداری اصفهان خواهد بود.

وی درخصوص این طرح گفت: این مجموعه شامل مسجدی به مساحت ۸۵۰ مترمربع، فرهنگسرایی با زیربنای ۲ هزار و ۴۰۰ مترمربع و سالن ورزشی به مساحت ۵۴۰ مترمربع است که برای احداث و تجهیز آن بیش از ۶ هزار میلیارد ریال هزینه خواهد شد و تقویت هویت محله‌ای و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان می‌تواند، سرآغاز تجربه‌ای متفاوت در محله‌سازی و توسعه اجتماعی شهر اصفهان شود.