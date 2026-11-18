رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور در نشست وبیناری با بسیجیان استان ایلام، بر ضرورت افزایش مشارکت بسیج در عرصه‌های مختلف و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان برای توسعه کشور تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حجت‌الاسلام والمسلمین《حسین طائب 》رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور، امروز در نشست وبیناری با بسیجیان استان ایلام گفت: بسیج ظرفیتی ارزشمند برای کشور است و این شجره طیبه می‌تواند نقش فعالی در حل مشکلات کشور داشته باشد.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت حضور بسیجیان در عرصه‌های مختلف افزود: رهبر شهیدمان توانستند بسیج را در حوزه‌های گوناگون فعال کنند و امروز همه باید برای تحقق شعار هر ایرانی یک بسیجی تلاش کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین طائب با اشاره به پیشرفت‌های علمی کشور اظهار کرد: کشورمان در سال‌های اخیر با استفاده از ظرفیت نخبگان توانسته در برخی حوزه‌های علمی به جایگاه بالایی دست پیدا کند و باید با برنامه‌ریزی مناسب، فرصت حضور نخبگان در بسیج را افزایش دهیم تا از این ظرفیت برای توسعه کشور و حل مشکلات استفاده شود.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور با اشاره به حضور مردم در جنگ اخیر و تجمعات شبانه گفت: حضور مردم در صحنه و دفاع از میهن اسلامی و مشارکت آنان در تجمعات شبانه باعث شد دشمن بار دیگر از شکست دادن ملت ایران مأیوس و ناامید شود.

وی همچنین با اشاره به تاب‌آوری کشور در برابر فشار‌های دشمنان افزود: کشورمان در مقابل فشار‌های مختلف دشمنان تاب‌آوری بالایی دارد؛ این در حالی است که امروز با بسته شدن تنگه هرمز، دشمنان در حوزه اقتصادی با مشکلات فراوانی روبه‌رو شده‌اند و توان تاب‌آوری در برابر این مشکلات را ندارند.