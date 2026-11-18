اطلاعیه سازمان لیگ فدراسیون والیبال؛ ولایی محروم شد
سازمان لیگ فدراسیون والیبال با صدور اطلاعیهای از محرومیت حسین ولایی، بازیکن تیم مس سونگون تا اطلاع ثانوی خبر داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، هفته پنجم مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای برتر مردان ایران امروز (چهارشنبه ۲۷ آبان) با برگزاری هفت دیدار در شهرهای گرگان، تهران (دو مسابقه)، ایزدشهر، یزد، ارومیه و قزوین پیگیری شد.
تیم شهروند قزوین در یکی از این دیدارها و در سالن شهید بابایی سه بر صفر به پیروزی رسید و به نخستین برد خود در این رقابتها دست یافت.
این مسابقه با حاشیههایی همراه بود و حسین ولایی بازیکن تیم مس سونگون در ست سوم پس از دریافت کارت زرد و قرمز به دلیل دریافت یک کارت قرمز دیگر از ست اخراج شد.
سازمان لیگ فدراسیون والیبال در اطلاعیهای اعلام کرد: با توجه به گزارش ناظر مسابقه، حسین ولایی بازیکن تیم مس سونگون تبریز به دلیل توهین به داور مسابقه و رفتار ناشایست و غیر اخلاقی تا اطلاع ثانوی و تشکیل کمیته انضباطی از حضور در همه مسابقات والیبال محروم است.