به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ کیان دهراب‌پور اعلام کرد: مرکز اهدای خون خواجو روز جمعه ۲۹ آبان از ساعت ۸ صبح تا ۱۲:۳۰ آماده پذیرش اهداکنندگان خون است.

وی با اشاره به ضرورت تأمین خون و فرآورده‌های خونی مورد نیاز بیماران استان افزود: این مرکز در روز جمعه پذیرای داوطلبان اهدای خون از تمامی گروه‌های خونی خواهد بود.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان از بانوان و آقایان واجد شرایط خواست با همراه داشتن کارت ملی به مرکز اهدای خون خواجو مراجعه کنند و با اهدای بخشی از خون خود، در نجات جان بیماران نیازمند مشارکت داشته باشند.

از آنجا که خون جایگزین مصنوعی ندارد و فرآورده‌های خونی نیز دارای مدت نگهداری محدود هستند، استمرار اهدای خون از سوی داوطلبان برای تأمین ذخایر خونی و پاسخگویی به نیاز مراکز درمانی ضروری است.