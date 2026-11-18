پخش زنده
امروز: -
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان از فعالیت مرکز اهدای خون خواجو در شهر اصفهان روز جمعه ۲۹ آبان، با هدف تأمین نیاز خونی بیماران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ کیان دهرابپور اعلام کرد: مرکز اهدای خون خواجو روز جمعه ۲۹ آبان از ساعت ۸ صبح تا ۱۲:۳۰ آماده پذیرش اهداکنندگان خون است.
وی با اشاره به ضرورت تأمین خون و فرآوردههای خونی مورد نیاز بیماران استان افزود: این مرکز در روز جمعه پذیرای داوطلبان اهدای خون از تمامی گروههای خونی خواهد بود.
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان از بانوان و آقایان واجد شرایط خواست با همراه داشتن کارت ملی به مرکز اهدای خون خواجو مراجعه کنند و با اهدای بخشی از خون خود، در نجات جان بیماران نیازمند مشارکت داشته باشند.
از آنجا که خون جایگزین مصنوعی ندارد و فرآوردههای خونی نیز دارای مدت نگهداری محدود هستند، استمرار اهدای خون از سوی داوطلبان برای تأمین ذخایر خونی و پاسخگویی به نیاز مراکز درمانی ضروری است.