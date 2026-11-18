به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در این دیدار، پاس گرگان دو ست نخست را با نتایج مشابه ۲۵ بر ۲۰ به سود خود به پایان رساند. در ست سوم، چادرملو با نتیجه نزدیک ۲۸ بر ۲۶ به پیروزی رسید، اما نماینده گلستان در ست چهارم با نتیجه ۲۷ بر ۲۵ حریف خود را شکست داد تا در مجموع با نتیجه سه بر یک پیروز میدان شود.

به این ترتیب، پاس گرگان با کسب این پیروزی، یک برد ارزشمند دیگر در رقابت‌های لیگ برتر والیبال کشور به دست آورد.