شهروندان اصفهانی می‌توانند با تحویل پسماند‌های خشک و قابل بازیافت به ایستگاه‌های بازیافت، اصفهان‌کارت دریافت کنند یا اعتبار کارت خود را افزایش دهند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با اعلام این خبر گفت: این طرح با هدف افزایش مشارکت شهروندان در تفکیک پسماند از مبدأ و ترویج فرهنگ بازیافت اجرا می‌شود.

غلامرضا ساکتی افزود: شهروندان با مراجعه به ایستگاه‌های بازیافت و تحویل اقلام قابل بازیافت، پس از ثبت میزان پسماند‌های تحویلی، می‌توانند از اعتبار اصفهان‌کارت بهره‌مند شوند.

وی با بیان اینکه اعتبار اختصاص‌یافته در این طرح برای خرید از فروشگاه‌های طرف قرارداد قابل استفاده است، گفت: شهروندان می‌توانند از این اعتبار برای تأمین بخشی از نیاز‌های خرید خود استفاده کنند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با اشاره به نقش مشوق‌های اقتصادی در افزایش مشارکت عمومی اظهار کرد: پیش‌بینی این مشوق‌ها، خانوار‌ها را به تفکیک پسماند از مبدأ و تحویل مواد قابل بازیافت ترغیب می‌کند.

ساکتی خاطرنشان کرد: توسعه خدمات ایستگاه‌های بازیافت و ایجاد منافع اقتصادی برای شهروندان، از رویکرد‌های مدیریت پسماند شهری است که در کنار حفاظت از محیط زیست، زمینه مشارکت بیشتر مردم در این حوزه را فراهم می‌کند.