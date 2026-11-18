به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ رضا محمدی افزود: در چهار گروه آزمایشی هنر ۸۴ درصد، زبان ۷۱ درصد، علوم تجربی ۶۵ درصد و علوم انسانی ۶۴ درصد قبول شدگان را خانم‌ها به خود اختصاص دادند.

وی گفت: تنها در گروه آزمایشی علوم ریاضی میزان پذیرش آقایان ۵۵ درصد است.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور افزود: پذیرش به جزء در چهار رشته پزشکی، ندندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی که نتایج آن از طریق آزمون سراسری اطلاع رسانی شد، دیگر رشته‌های دانشگاه آزاد اسلامی از طریق تارنمای مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی اعلام خواهد شد.

محمدی گفت: پذیرفته شدگان و متقاضیان به درگاه اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی مراجعه کنند.