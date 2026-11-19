به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ منصور شیشه‌فروش گفت: با توجه به خسارت شدید سیلاب به بخشی از محور ارتباطی این روستا‌ها و صعب‌العبور بودن منطقه، بازسازی مسیر آسیب‌دیده در دستور کار قرار نگرفت و مقرر شد مسیر جدید با محوریت اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان و همکاری گروه‌های جهادی احداث شود.

وی افزود: در پی فعالیت سامانه بارشی اخیر و ثبت بیش از ۱۷۰ میلی‌متر بارندگی در ایستگاه فریدون‌شهر، بخش‌هایی از مناطق مسکونی، راه‌های ارتباطی و اراضی کشاورزی بخش موگویی این شهرستان دچار خسارت شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به خسارت‌های واردشده به محور وزوه ـ کاگونک اظهار کرد: از مجموع ۱۱ و نیم کیلومتر طول این مسیر، حدود سه کیلومتر و ۳۰۰ متر بر اثر سیلاب خسارت جدی دیده است.

شیشه‌فروش گفت: در نشست اضطراری مدیریت بحران با حضور مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان، فرماندار فریدون‌شهر، نمایندگان دستگاه‌های مرتبط و گروه‌های جهادی مستقر در منطقه، وضعیت این محور بررسی و احداث مسیر جایگزین به تصویب رسید.

وی با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای طرح افزود: اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مسئولیت اجرای مسیر جایگزین را با همکاری گروه‌های جهادی بر عهده دارد و فرمانداری فریدون‌شهر نیز پشتیبانی و هماهنگی‌های لازم را انجام می‌دهد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: پیگیری مجوز‌های قانونی و الزامات اجرایی طرح بر عهده اداره‌کل راهداری است و باید هم‌زمان با پیگیری امور اداری، کارگاه اجرایی در منطقه تجهیز و عملیات احداث مسیر جدید در کوتاه‌ترین زمان ممکن آغاز شود.

شیشه‌فروش هدف از اجرای این طرح را برقراری دسترسی پایدار روستا‌های وزوه و کاگونک، تسهیل خدمات‌رسانی و رفع مشکلات ارتباطی ساکنان منطقه عنوان کرد.