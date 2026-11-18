جلسه سیاست گذاری و هماهنگی برنامه‌های هفته زن و تکریم مقام مادر باحضور بانوان شاغل در دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، نماینده ولی فقیه در کردستان در این مراسم با بیان اینکه در جنگ رمضان حدود ۵۰۰ از بانوان توسط دشمن به شهادت رسیدند اظهار داشت: دو نفر از این شهدا مربوط به استان کردستان بودند که باید در برنامه‌های هفته زن به این موضوع، پرداخته شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورذهبی همچنین در ادامه با گفت: بانوان باید در کنار نقش مادری و زن بودن در تربیت و آگاهی فرزندان به عنوان نسل آینده ساز تلاش کنند.

لزوم آزادسازی بانوان زندانی با مشارکت بانوان دستگاه‌های اجرایی، بازگویی نقش آفرینی بانوان فرهیخته در حوزه‌های مختلف و مشارکت دادن بانوان روستایی در برنامه‌های ورزشی از دیگر مواردی بود که نماینده ولی فقیه در استان به آن پرداخت.

حجت‌الاسلام والمسلمین سادات رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان نیز در این جلسه درباره برنامه‌های هفته زن وتکریم مقام مادر گفت : تجلیل از مادران قهرمان پرور، میزگرد‌های تخصصی، اعزام مبلغ و مبلغه به مدارس و دانشگاه‌ها و برپایی نمایشگاه توانمندی‌های بانوان از مهمترین برنامه‌هایی است که در این ایام برگزار می‌شود.

در این جلسه همچنین تعدادی از بانوان دستگاه‌های اجرایی استان به تشریح برنامه‌های هفته زن در استان پرداختند.

سوم تا نهم آذرماه به نام هفته زن و تکریم مقام مادر نامگذاری شده است.