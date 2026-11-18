جمعی از معاونان و مدیران ارشد شرکت های منابع آب و آب و فاضلاب کشور از سد و سامانه انتقال آب شوریجه بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکزخراسان رضوی، معاون فنی و بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران، در جریان بازدید معاونان و مدیران ارشد شرکت های منابع آب و آب و فاضلاب کشور از سد و سامانه انتقال آب شوریجه گفت: تامین اعتبار تکمیل سد و سامانه انتقال آب شوریجه در حال پیگیری است، ساخت این سد حدود ۹۵ درصد و سامانه انتقال آن حدود ۷۵ درصد پیشرفت دارد و در مجموع کل طرح ۹۰ درصد پیشرفت کرده است.

علی پوراحمد افزود: حدود ۲.۶ همت در این طرح سرمایه گذاری شده و برنامه ریزی شده تا از بارندگی های سال های جاری برای تأمین بخشی از کمبود آب شرب مشهد استفاده شود.

پور احمد گفت: از ۱۵.۸ کیلومتر خط انتقال، حدود ۵۰۰ متر باقی مانده و نصب پمپ ها و تجهیزات ایستگاه پمپاژ در حال انجام است. خاکریزی سد مخزنی به طور کامل انجام شده و جزئیات تاج، گاردریل ها، روشنایی و آسفالت در حال اجراست.

وی تاکید کرد: برنامه ریزی ما این است که تا پایان خرداد سال آینده طرح به بهره برداری برسد و بتوانیم از عواید آن برای رفع تنش آبی مشهد استفاده کنیم.

پوراحمد با اشاره به ظرفیت ۲۰۰ میلیون متر مکعبی مخزن سد و آورد مناسب آن در سال های آبی نرمال، درباره آماده سازی خط انتقال گفت: از محل آبگیر تا ایستگاه پمپاژ حدود ۵۰۰ متر باقی مانده که لوله ها پای کار است و حفاری، نصب و لوله گذاری در حال انجام است. برنامه این است که تا پایان سال جاری خط انتقال وصل شود و پیمانکار با سرعت خوبی در حال پیشبرد کار است.

معاون شرکت مدیریت منابع آب کشور همچنین گفت: بحث تأمین اعتبار تکمیل سامانه انتقال و سد شورجه نیز با پیگیری معاون وزیر نیرو در آب و آبفا دنبال میشود، چراکه تأمین آب شرب پایدار مشهد از اولویتهای اصلی وزارت نیرو است.

نیاز ۸۰۰ میلیارد تومانی برای بهره برداری از سد و سامانه انتقال آب شوریجه

احمد قندهاری مدیر عامل آب منطقه ای خراسان رضوی نیز در حاشیه این بازدید با اشاره به پیشرفت بیش از ۹۵ درصدی سد شوریجه، این سد را یکی از مهم‌ ترین المان‌ های تأمین آب مشهد دانست و اظهار داشت: امیدواریم این طرح با تزریق اعتبارات لازم تا تابستان سال آینده، به بهره‌ برداری برسد.

وی افزود: برای بهره‌ برداری از سد شوریجه و انتقال آب شوریجه به مشهد به عنوان طرحی ملی، بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان نیاز است که ۴۵۰ میلیارد تومان آن ضرورت فوری دارد که از این مبلغ ۲۰۰ میلیارد تخصیص پیدا کرده و امیدواریم در این بازدید در خصوص تزریق اعتبارات مورد نیاز تمهیداتی در نظر گرفته شود.

قندهاری یادآور شد: این مهم منوط به تأمین اعتبار است؛ چراکه کارگاه پروژه بسیار فعال است و پیمانکاران و مشاوران خوبی پای کار هستند. اگر تأمین مالی به درستی انجام شود، طرح در موعد مقرر به بهره‌ برداری خواهد رسید.

وی در این بازدید ضمن ارائه گزارش جامعی از پیشرفت ۹۵ درصدی سد شوریجه، ظرفیت‌های فنی این سازه را تشریح کرد و گفت: سد شوریجه با ظرفیت ذخیره‌ سازی ۲۵۰ میلیون مترمکعب، پس از سد دوستی، دومین سد بزرگ در شرق کشور است.

قندهاری تأکید کرد: با بهره‌ برداری کامل از این سد، سیلاب‌ های جاری از حوضه های آبریز مختلف که به سمت کشف‌ رود می‌ آمدند و در نهایت از مرزهای کشور خارج می‌ شدند، به راحتی عبور نخواهد کرد.

حسین‌ پور اول؛ معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه‌ ای خراسان رضوی نیز تصریح کرد: سد شوریجه در سه محور اصلی کمک به احیای حوزه‌ های محیط‌ زیست و منابع طبیعی، تغذیه آبخوان‌ های پایین‌ دست و تأمین آب شرب برای بخش‌ های مختلف منطقه تاثیر گذار خواهد بود.

وی با اشاره به اهمیت راهبردی مدیریت منابع آبی در شرق کشور، از نقش مهم سد شوریجه در مهار خروج آب از مرزهای ایران خبر داد و اظهار کرد: هدف اصلی از احداث این سد، مهار سیلاب‌ ها و روان‌آب‌ هایی است که در اثر بارندگی‌ ها در مناطق مختلفی از جمله مشهد، قوچان، فریمان، طرقبه و شاندیز وارد رودخانه کشف‌ رود می‌ شود، بوده است.

حسین پور اول افزود: این آب‌ ها پس از عبور از شهرستان‌ های مشهد، فریمان، چناران و طرقبه و شاندیز، به بستر کشف‌ رود وارد و سپس در پشت سد شوریجه مهار می شود.

وی همچنین با اشاره به وضعیت نامساعد منابع آب زیرزمینی دشت مشهد، گفت: این طرح حدود ۱۵ میلیون مترمکعب آب در سال (و در برخی سال‌ ها تا ۷۰ میلیون مترمکعب) آورد دارد و می‌ تواند سهم بسیار مؤثری در بهبود وضعیت منابع آب زیرزمینی و تأمین مطمئن آب شرب شهروندان و زائران مشهد الرضا داشته باشد.