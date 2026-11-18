به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، اسامی داوران بازی‌های هفته دوازدهم لیگ برتر فوتسال در فصل مسابقاتی ۱۴۰۵ اعلام شد که به شرح زیر است:

جمعه ۲۹ آبان

دلسوختگان قم - گیتی پسند اصفهان

داوران: مجید اکبری، سیدمهدی عظیم، محمد نوروزی، طا‌ها درخشانفرد و محمدامین اکبری ناظر: وحید عرض پیما

مس سونگون ورزقان - پالایش نفت شازند

داوران: فرزین صالح، رضا کیامنش، سیدمحمدرضا سیدپور، مرتضی شریفلو و سعید دیندار ناظر: سیدصدرالدین موسوی

گهرزمین سیرجان - نگین تندیس قرچک

داوران: مهدی حقوقی، احسان نعمتی، اسماعیل نعمتی، سعید قربان زاده و مسعود مقتدری ناظر: علی کشانی

پالایش نفت اصفهان - پالایش نفت بندرعباس

داوران: حسین امیری، محسن لطفی زاده، شاهین عباسی، بهادر نظری و رامین عاشری ناظر: حسین شاهمرادی

فولاد هرمزگان - فولاد زرند ایرانیان

داوران: ابراهیم مهرابی افشار، سیدناصر کاظمی، ایمان سمیعی، محسن وحدانی و علیرضا حسن زاده ناظر: عبدالکریم سیستانی

دائم پناه مشهد - سن ایچ ساوه

داوران: مرتضی وزیری تبریزی، میلاد مستان، ارسلان میرزاده، مهدی ابراهیمی و محمود طحان ناظر: مهران جعفری

شهرداری ساوه - پردیس شهیدشیری قزوین

داوران:محمدجواد احتشام، حمال مرادبخش، مهدی کرد، کامبیز امیری و کامران امیری ناظر: علیرضا رجبی