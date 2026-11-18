اعلام اسامی داوران هفته دوازدهم لیگ برتر فوتسال
اسامی داوران هفته دوازدهم لیگ برتر فوتسال در فصل جاری اعلام شد.
جمعه ۲۹ آبان
دلسوختگان قم - گیتی پسند اصفهان
داوران: مجید اکبری، سیدمهدی عظیم، محمد نوروزی، طاها درخشانفرد و محمدامین اکبری ناظر: وحید عرض پیما
مس سونگون ورزقان - پالایش نفت شازند
داوران: فرزین صالح، رضا کیامنش، سیدمحمدرضا سیدپور، مرتضی شریفلو و سعید دیندار ناظر: سیدصدرالدین موسوی
گهرزمین سیرجان - نگین تندیس قرچک
داوران: مهدی حقوقی، احسان نعمتی، اسماعیل نعمتی، سعید قربان زاده و مسعود مقتدری ناظر: علی کشانی
پالایش نفت اصفهان - پالایش نفت بندرعباس
داوران: حسین امیری، محسن لطفی زاده، شاهین عباسی، بهادر نظری و رامین عاشری ناظر: حسین شاهمرادی
فولاد هرمزگان - فولاد زرند ایرانیان
داوران: ابراهیم مهرابی افشار، سیدناصر کاظمی، ایمان سمیعی، محسن وحدانی و علیرضا حسن زاده ناظر: عبدالکریم سیستانی
دائم پناه مشهد - سن ایچ ساوه
داوران: مرتضی وزیری تبریزی، میلاد مستان، ارسلان میرزاده، مهدی ابراهیمی و محمود طحان ناظر: مهران جعفری
شهرداری ساوه - پردیس شهیدشیری قزوین
داوران:محمدجواد احتشام، حمال مرادبخش، مهدی کرد، کامبیز امیری و کامران امیری ناظر: علیرضا رجبی