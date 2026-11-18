به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، همبستگی، وحدت و پایمردی مردم دیار میرزا که در روز‌های حساس، پای ایران اسلامی ایستاده‌اند به ۲۶۳ شب رسیده است، این مردم بار دیگر نشان دادند که در دفاع از امنیت، استقلال و سربلندی سرزمین مادری تا پای جان در صحنه حضور دارند.

میدان شهدای ذهاب رشت سنگر دفاع از وطن و وفاداری ملت به آرمان‌های انقلاب اسلامی بود.

در دیگر شهر‌های گیلان نیز صحنه‌هایی از شکوه همبستگی و انسجام ملی رقم خورد، مردمی یکدل و استوار که با حضوری پرشور بار دیگر ثابت کردند تا پای جان برای دفاع از ایران و سربلندی میهن ایستاده‌اند.

مردمی یکدل و استوار که با حضوری پرشور بار دیگر ثابت کردند تا پای جان برای دفاع از ایران و سربلندی میهن ایستاده‌اند.