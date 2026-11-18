به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تنها دیدار باقی‌مانده از هفته چهارم سی و نهمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور امروز (چهارشنبه ۲۷ آبان) در گچساران برگزار شد.

نفت و گاز گچساران در شرایطی از فولاد مبارکه سپاهان پذیرایی می‌کرد که دو تیم با تمام توان مهیای این مسابقه شده بودند. در پایان این دیدار نزدیک طلایی‌پوشان نصف جهان موفق شدند با نتیجه ۲۲-۲۱ به برتری برسند و شمار امتیازات خود را به عدد ۸ برسانند.

سایر دیدار‌های هفته چهارم نیز روز گذشته برگزار شدند که نتایج کامل این هفته به شرح زیر است:

سه‌شنبه ۲۶ آبان

استقلال کازرون ۳۴-۲۶ نام‌آوران مشهد

مس کرمان ۳۴-۲۶ پرواز هوانیروز اسلام‌آباد غرب

نفت امیدیه ۲۹-۳۱ سپاهان نوین اصفهان

مقاومت شهرداری تبریز ۲۱-۲۷ هپکو اراک

میدکوفرآور زرند ۲۹-۲۸ نیروی زمینی تهران

چهارشنبه ۲۷ آبان

نفت و گاز گچساران ۲۱-۲۲ فولاد مبارکه سپاهان اصفهان

جدول رده‌بندی لیگ برتر هندبال مردان در پایان هفته چهارم به صورت زیر است:

۱. استقلال کازرون، ۸ امتیاز

۲. فولاد مبارکه سپاهان اصفهان، ۸ امتیاز

۳. مس کرمان، ۶ امتیاز

۴. سپاهان نوین اصفهان، ۵ امتیاز

۵. هپکو اراک، ۴ امتیاز

۶. نیروی زمینی ارتش، ۴ امتیاز

۷. میدکوفرآور زرند، ۴ امتیاز

۸. نفت و گاز گچساران، ۳ امتیاز

۹. نام‌آوران مشهد، ۲ امتیاز

۱۰. مقاومت شهرداری تبریز، ۲ امتیاز

۱۱. پرواز هوانیروز اسلام‌آباد غرب، ۲ امتیاز

۱۲. نفت امیدیه، بدون امتیاز