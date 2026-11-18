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صدای انفجار در بندرعباس ناشی از امحای مهمات عملنکرده دشمن آمریکایی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: صدای انفجار شنیدهشده در بندرعباس مربوط به عملیات امحا و انهدام مهمات عملنکرده باقیمانده از حملات دشمن آمریکایی است.
احمد نفیسی افزود: این عملیات تحت کنترل عوامل مسئول انجام گرفته است و هیچگونه جای نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.
معاون استاندار هرمزگان از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش، اخبار را صرفاً از منابع رسمی دنبال کنند.
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