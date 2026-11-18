مدیرکل سیاسی معاونت راهبردی رئیس جمهور در بازدید از مرز باشماق، ظرفیت‌ها و چالش‌های توسعه تجارت خارجی در این گذرگاه بین المللی را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، خانم حنانه درشتی در این بازدید بر لزوم اصلاح ساختار مدیریتی و ایجاد مدیریت واحد با اختیارات کافی برای تسریع در روند تجاری و توسعه زیرساخت‌ها تأکید کرد.

ملک، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کردستان، نیز اظهار داشت: مدیریت مرز نباید صرفاً یک ساختار اداری محدود باشد، بلکه باید از اختیارات حاکمیتی کافی برخوردار باشد تا از طولانی شدن روند مکاتبات جلوگیری شود.

ملک همچنین خواستار رفع موانع اجرایی و تقویت زیرساخت‌ها از جمله تکمیل مسیر‌های ریلی برای تبدیل شدن باشماق به یک قطب تجاری در منطقه شد.