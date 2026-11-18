روابط عمومی حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس فارس اعلام کرد: فردا پیکر مطهر ۳ شهید گمنام تازه تفص شده در ۳ شهر استان تشییع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، روابط عمومی حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس فارس اعلام کرد: فردا پیکر مطهر ۳ شهید گمنام تازه تفص شده در ۳ شهر استان تشییع می‌شود.

در شهر شیراز مراسم تشییع و خاکسپاری شهید گمنام ساعت ۱۴ در بوستان مطهریِ میدان شهید عبدالله نژاد برگزار می‌شود.

همچنین مردم سعادت شهر ساعت ۹ فردا در بلوار مسجد الرسول با شهید گمنام ، وداع و پیکر مطهر این شهید را به خاک می سپارند.

در شهر حسامی شهرستان سرچهان هم مراسم تشییع و خاکسپاری شهید گمنام از ساعت ۱۴ آغاز میشود.