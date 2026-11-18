به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ امیرحسین نقی‌مهر گفت : یکی از شیوه‌های کلاهبرداری در فضای مجازی ، تهیه رسید‌های بانکی جعلی و ارسال تصاویر ساختگی آن برای فروشندگان با هدف دریافت کالا یا خدمات بدون پرداخت وجه است.

وی افزود: کلاهبرداران با استفاده از نرم‌افزار‌های تولید رسید جعلی، تصویری مشابه رسید‌های واقعی بانکی تهیه کرده و با ارسال آن برای فروشندگان، وانمود می‌کنند وجه مورد نظر را واریز کرده‌اند.

رئیس پلیس فتا گیلان گفت: دریافت تصویر رسید بانکی به معنای انجام قطعی تراکنش نیست و فروشندگان باید پیش از تحویل کالا یا ارائه خدمات، موجودی و گردش حساب خود را بررسی و از واریز واقعی وجه اطمینان حاصل کنند.

سرهنگ نقی‌مهر افزود: ملاک تحویل کالا، تأیید واریز وجه در حساب بانکی فروشنده است و نباید به تصاویر ارسالی یا پیامک‌های غیررسمی اعتماد کرد.