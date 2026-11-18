موسسه جهانی ایمنی کودک موسوم به چایلدلایت مستقر در اسکاتلند ضمن هشدار به والدین کودکان در گزارشی تکان دهنده اعلام کرد سالانه بیش از سیصد میلیون کودک در جهان قربانی حداقل یک نوع سوءاستفاده جنسی با استفاده از فناوری و هوش مصنوعی می‌شوند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ تازه‌ترین گزارش نشریه انگلیسی گاردین از آمار هولناک افزایش ۸۴۰۰ درصدی سوءاستفاده جنسی از کودکان با بهره‌گیری از هوش مصنوعی حکایت دارد.

داده‌های این گزارش از قاره‌های آسیا، اقیانوسیه و آمریکا نشان می‌دهد جعل عمیق با کارافزار برهنه‌سازی، با سوءاستفاده از تصاویر کودکان، از حدود ۴۷۰۰ فقره در سال ۲۰۲۳ به بیش از چهارصد هزار فقره در سال ۲۰۲۵ رسید. تصاویری که اگر چه جعلی‌اند به وسیله‌ای برای انواع باج‌گیری از کودکان و نوجوانان مبدل می‌شوند.

ادموند چان سرپرست مشاوران در انجمن ملی پیشگیری از بدرفتاری با کودکان افزود: افراد سوءاستفاده کننده از کودکان امروزه حتی با یک عکس از کودکان می‌توانند با استفاده از هوش مصنوعی تصاویر برهنه از کودکان و نوجوانان تولید کنند. آن وقت با نشان‌دادن این تصاویر برهنه از قربانیان، از کودکان و نوجوانان می‌خواهند تا تصاویر برهنه بیشتری از خودشان برایشان ارسال کنند یا با این تصاویر و تهدید این نوجوانان، از آنان باج می‌گیرند.

کارشناسان فناوری در انگلیس هشدار می‌دهند که خانواده‌ها نباید تصور کنند فرزندانشان صرفاً به دلیل حضور در خانه و استفاده از تلفن همراه، در محیطی امن به سر می‌برند.

ماریوس دوروبانسو استاد دانشگاه آمستردام در این باره می‌گوید: من معتقدم خطر‌ها و چالش‌های گسترده‌ای در حوزه استفاده از هوش مصنوعی وجود دارد، همانطور که این پدیده جالب توجه، مزایای زیادی دارد. بنابر این اگر کودکان و نوجوانان در برابر خطر‌های آن محافظت نشوند، قربانی فناوری خواهند شد.

ناظران می‌گویند یک عکس ساده در شبکه‌های اجتماعی ممکن است بدون رضایت کودک دستکاری و به ابزاری برای تهدید و اخاذی، سوءاستفاده و آسیب‌های روانی جبران ناپذیر برای کودک یا نوجوان و خانوادهایشان تبدیل شود.

ریچارد پرسی مدیرعامل سلامت تارنما (SafeToNet) در انگلیس از در این باره می‌گوید: ما واقعا مایلیم که روند رو به افزایش در دسترس بودن وسایل ارتباطی برای کودکان، متوقف یا کند شود و والدین بگویند امکان ندارد، امکان ندارد که از این پس اجازه دهم فرزندانم از این وسایل استفاده کنند مگر این که همه دسترسی‌ها به محتوای آسیب‌زا، ممنوع شود. همان‌گونه که والدین اجازه نمی‌دهند بچه‌هایشان در کنار اتوبان بازی کنند، نباید اجازه دهند آنان بدون نظارت، وارد فضای مجازی شوند.

کارشناسان اجتماعی معتقدند اگر امروز برای حفاظت از کودکان در فضای مجازی اقدام نشود، ممکن است فردا با نسلی روبه رو شویم که نه تنها امنیت جسمی، بلکه آرامش روانی و احساس اعتماد به نفس خود را نیز از دست داده‌اند.

کارشناسان فناوری در انگلیس معتقدند حفاظت از کودکان، در دنیای بی حد و مرز فناوری مسئولیت مشترک دولت‌ها، خانواده‌ها، مدارس و شرکت‌های فناوری است که باید کاملا جدی گرفته شود در غیر این صورت می‌تواند پیامد‌های جبران ناپذیری در پی داشته باشد.