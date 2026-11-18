نمایندگان کشورمان در رقابت‌های سنگ‌نوردی جام آزاد شانگهای، با پیروزی در مرحله مقدماتی ماده لید، به مرحله نیمه نهایی راه یافتند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، رقابت‌های سنگ‌نوردی جام آزاد سازمان همکاری شانگهای، از امروز چهارشنبه (۲۷ آبان)، در مرکز سنگ‌نوردی زسکا (CSKA) شهر مسکو روسیه، با برگزاری مرحله مقدماتی ماده لید در دو بخش زنان و مردان آغاز شد.

در پایان این مرحله، ورزشکاران کشورمان، «سیده غزل غیاثی»، «مهدیسا حمیدنژاد»، «محمدرضا طرلانی» و «رادین فروغیان» موفق به صعود به مرحله نیمه‌نهایی شدند. مرحله نیمه‌نهایی و نهایی ماده لید، فردا پنجشنبه (۲۸ آبان) برگزار خواهد شد.

همچنین رقابت‌های مقدماتی و نهایی ماده سرعت از عصر امروز با حضور ورزشکاران کشورمان، «محیا دارابیان» و «میلاد علیپور» برگزار می‌شود.

در ادامه این رقابت‌ها، مسابقات ماده بولدرینگ از جمعه ۲۹ آبان با برگزاری مرحله مقدماتی زنان و مردان پیگیری خواهد شد. شنبه ۳۰ آبان نیز مرحله نیمه‌نهایی و نهایی برگزار می‌شود.

در این دوره از رقابت‌ها، سنگ‌نوردانی از کشور‌های روسیه، ایران، جمهوری آذربایجان، بلاروس، قرقیزستان و ازبکستان حضور دارند و برای کسب ۶ مجموعه مدال در سه ماده لید، سرعت و بولدرینگ به رقابت می‌پردازند.