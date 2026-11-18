صعود ۴ سنگنورد ایرانی به نیمهنهایی لید جام آزاد شانگهای
نمایندگان کشورمان در رقابتهای سنگنوردی جام آزاد شانگهای، با پیروزی در مرحله مقدماتی ماده لید، به مرحله نیمه نهایی راه یافتند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، رقابتهای سنگنوردی جام آزاد سازمان همکاری شانگهای، از امروز چهارشنبه (۲۷ آبان)، در مرکز سنگنوردی زسکا (CSKA) شهر مسکو روسیه، با برگزاری مرحله مقدماتی ماده لید در دو بخش زنان و مردان آغاز شد.
در پایان این مرحله، ورزشکاران کشورمان، «سیده غزل غیاثی»، «مهدیسا حمیدنژاد»، «محمدرضا طرلانی» و «رادین فروغیان» موفق به صعود به مرحله نیمهنهایی شدند. مرحله نیمهنهایی و نهایی ماده لید، فردا پنجشنبه (۲۸ آبان) برگزار خواهد شد.
همچنین رقابتهای مقدماتی و نهایی ماده سرعت از عصر امروز با حضور ورزشکاران کشورمان، «محیا دارابیان» و «میلاد علیپور» برگزار میشود.
در ادامه این رقابتها، مسابقات ماده بولدرینگ از جمعه ۲۹ آبان با برگزاری مرحله مقدماتی زنان و مردان پیگیری خواهد شد. شنبه ۳۰ آبان نیز مرحله نیمهنهایی و نهایی برگزار میشود.
در این دوره از رقابتها، سنگنوردانی از کشورهای روسیه، ایران، جمهوری آذربایجان، بلاروس، قرقیزستان و ازبکستان حضور دارند و برای کسب ۶ مجموعه مدال در سه ماده لید، سرعت و بولدرینگ به رقابت میپردازند.