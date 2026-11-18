به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد،قره خان، روستایی در ۱۵ کیلومتری مهاباد .. آقای مرادی از اهالی روستا می‌گوید معابر و کوچه‌های این روستا قبلاً خاکی بوده.

با اجرای طرح‌های عمرانی وخدماتی، حالا قره خان بعنوان نخستین روستای سبز در شهرستان مهاباد معرفی شده.

از زمین چمن مصنوعی گرفته تا شهربازی کودکان.

پاکزاد بخشدار مرکزی مهاباد می‌گوید:اجرای این طرح ها، رفاه اجتماعی و امید به زندگی را در این روستا بیشترکرده.

در حال حاضر در می‌شود.

آنچه امروز دراین روستا دیده می‌شود نتیجه سال‌ها برنامه ریزی، مدیریت، مشارکت مردم و تکمیل مراحل مختلف طرح هادی بوده است.