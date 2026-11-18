به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی، فرمانده سپاه ناحیه تربت‌ حیدریه گفت: حدود یک‌ هزار و ۹۸۰ برنامه در سطح حوزه‌ ها و پایگاه‌ های مقاومت به مناسبت هفته بسیج تدارک دیده شده و تلاش شده است تمامی حوزه‌ ها و پایگاه‌ های مقاومت در اجرای این برنامه‌ ها مشارکت داشته باشند.

سرهنگ علی یعقوبیان افزود: این برنامه‌ ها در حوزه‌ های مختلف فرهنگی، هنری، ورزشی، قرآنی، دیدار با خانواده شهدا و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا برگزار خواهد شد.

یعقوبیان با اشاره به فعالیت‌ های مجموعه بهداری و درمانگاه حضرت ابوالفضل (ع) گفت: این مجموعه به‌ طور میانگین ماهانه پذیرای حدود ۱۰ هزار مراجعه‌ کننده در بخش‌ های مختلف از جمله پزشک عمومی، داروخانه، تزریقات و آزمایشگاه است و خدمات آن نقش مؤثری در کاهش بار مراجعات به مجموعه بهداشت و درمان شهرستان دارد.

وی همچنین از فعالیت‌ های تربیتی و قرآنی در پایگاه‌ های مقاومت و راه‌ اندازی و تجهیز مجموعه قرآنی در مسجد امام حسین (ع) یاد کرد و بر اهمیت ترویج فرهنگ قرآن و حفظ آن تأکید کرد.

فرمانده سپاه ناحیه تربت‌ حیدریه با اشاره به شرایط خاص کشور در یک سال گذشته و حوادث و درگیری‌ های مختلف، از جمله جنگ ۱۲ روزه، حوادث دی‌ ماه و جنگ رمضان، اظهار کرد: نیروهای بسیج در مقاطع مختلف با حضور فعال در صحنه، در تأمین امنیت شهرستان، برگزاری ایست‌ های بازرسی، حفاظت از تجمعات و مراسم‌ و همکاری با مجموعه انتظامی نقش‌ آفرینی کردند.

یعقوبیان در تشریح اقدامات بسیج سازندگی نیز گفت: در کمتر از یک سال گذشته، ۱۵۵ هزار مترمربع آسفالت در محورهای بین‌ مزارع، مسیرهای دسترسی و معابر مرتبط با مزار شهدا با مشارکت بسیج سازندگی اجرا شده است.

وی افزود: همچنین عملیات احیای ۱۴ رشته قنات با اعتباری بیش از ۹ میلیارد تومان و با همکاری جهاد کشاورزی آغاز شده که قرار است در هفته بسیج به بهره‌ برداری برسد.

یعقوبیان با اشاره به اجرای طرح «میدان همدلی و خیابان خدمت»، گفت: این طرح شامل چهار محور اصلی است که از هفته بسیج آغاز خواهد شد و تا پایان سال ادامه دارد.