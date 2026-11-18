فرماندار شهرستان بهارستان از اعلام آمادگی ۱۶ نفر برای تصدی مسئولیت شهرداری نسیم‌شهر خبر داد و گفت: سوابق و مدارک داوطلبان برای بررسی و انتخاب گزینه نهایی به استانداری تهران ارسال شده است.

خبرگزاری صدا و سیما، عبدالحمید شرفی با اشاره به اینکه نسیم‌شهر در حال حاضر شورای اسلامی شهر ندارد، اظهار کرد: بر اساس ساز و کار قانونی، استانداری تهران وظایف شورای شهر را در فرایند انتخاب شهردار بر عهده دارد و گزینه‌های پیشنهادی در کنار سرپرست فعلی شهرداری مورد بررسی قرار می‌گیرند. به گزارشعبدالحمید شرفی با اشاره به اینکه نسیم‌شهر در حال حاضر شورای اسلامی شهر ندارد، اظهار کرد: بر اساس ساز و کار قانونی، استانداری تهران وظایف شورای شهر را در فرایند انتخاب شهردار بر عهده دارد و گزینه‌های پیشنهادی در کنار سرپرست فعلی شهرداری مورد بررسی قرار می‌گیرند.

فرماندار بهارستان با اشاره به فعالیت رضا خان‌محمدی به‌عنوان سرپرست کنونی شهرداری نسیم‌شهر تصریح کرد: وی با دستور استاندار تهران در این مسئولیت مشغول به فعالیت است و پس از بررسی گزینه‌ها و تأیید وزارت کشور، فرد نهایی به‌عنوان شهردار نسیم‌شهر معرفی خواهد شد.





