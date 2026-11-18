به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، فرماندار صومعه‌سرا در جلسه شورای آرد و نان این شهرستان با بیان اینکه در یک ماه گذشته ۱۰ نانوایی متخلف به علت تعطیلی خودسرانه، گران‌فروشی و رعایت نکردن بهداشت به تعزیرات حکومتی معرفی شدند گفت: با نانوایان متخلف که قوانین شورای آرد و نان را رعایت نکنند برخورد قانونی میشود و نانوایانی که قوانین رعایت می‌کنند با افزایش سهمیه تشویق می‌شوند.

حمید رضایی بر نصب دوربین مداربسته، استفاده از کارت خوان نانینو و تأمین نان باکیفیت و بهداشتی آسان توسط همه نانوایان تأکید کرد و افزود: نظارت و بازرسی از نانوایی‌ها به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

وی با تاکید براینکه تعطیلی خودسرانه واحد‌های نانوائی به هیچ وجه پذیرفتنی نیست گفت: این اقدام منجر به قطع سهمیه آرد واحد‌های متخلف می‌شود.