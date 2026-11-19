مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان یزد: همزمان با سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، دو دستگاه کتابخانه سیار به ناوگان کتابخانه‌های عمومی استان یزد افزوده شد تا خدمات کتاب‌خوانی به بیش از ۲۰ نقطه فاقد کتابخانه در شهرستان‌های اردکان و مهریز گسترش یابد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمد محسن رفیعی گفت: با اضافه شدن این دو دستگاه، شمار کتابخانه‌های سیار استان به چهار دستگاه می‌رسد که در مجموع ۴۶ نقطه فاقد کتابخانه را تحت پوشش قرار خواهند داد.

وی افزود: پیش از این دو دستگاه کتابخانه سیار به ۲۶ نقطه استان خدمات‌رسانی می‌کردند و با راه‌اندازی خودرو‌های جدید، بیش از ۲۰ نقطه دیگر نیز از خدمات کتابخانه‌ای بهره‌مند می‌شوند.

رفیعی با اشاره به هزینه تأمین این خودرو‌ها اظهار داشت: برای هر دستگاه حدود ۸ میلیارد تومان هزینه شده است که ۴ میلیارد تومان مربوط به خرید خودرو و از محل مسئولیت اجتماعی شهرستان اردکان و

مشارکت فرمانداری مهریز تأمین شده و ۴ میلیارد تومان دیگر نیز برای ساخت اتاق، تجهیزات و امکانات کتابخانه‌ای، از سوی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور اختصاص یافته است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان یزد خاطرنشان کرد: پس از ثبت و آماده‌سازی کتاب‌ها، این دو کتابخانه سیار به‌زودی فعالیت خود را آغاز می‌کنند و خدمات کتاب‌خوانی را در اختیار مردم شهرستان‌های اردکان و مهریز قرار خواهند داد.