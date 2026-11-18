یازدهمین همایش بین المللی زیست مهندسی پزشکی با حضور استادان و دانشجویان حوزه مهندسی پزشکی ایران و دیگر کشور‌ها به میزبانی دانشگاه صنعتی اصفهان در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دبیر اجرایی یازدهمین همایش بین المللی زیست مهندسی پزشکی با بیان اینکه بیش از ۷۰۰ نفر از دانشجو و استاد در حوزه مهندسی پزشکی در این همایش حضور پیدا کردند گفت: در این همایش که از یک سال پیش کار اجرایی خود را آغاز کرده بیش از ۶۰۰ مقاله در حوزه مهندسی پزشکی به آن ارسال شده است.

مجتبی بابایی در ادامه افزود: یکی از اهداف مهم این همایش توجه به صنعت در حوزه پزشکی است و اینکه این صنعت توانسته فعالیت‌های اثرگذاری را در حوزه درمان و بهداشت کشور ایفا کند.

بابایی در ادامه گفت: بیش از ۴۰ شرکت داخلی در حوزه صنعت پزشکی در این همایش حضور پیدا کرده‌اند که این یک فرصت مناسبت و ایده ال برای برخورداری از توانایی‌ها و دانش‌های این شرکت‌ها در قالب ایده‌های نو و دانشی دانشجویان و استادان است.

دبیر همایش بین المللی مهندسی زیست پزشکی در ادامه و با بیان اینکه بیش از ۲۰ کارگاه آموزشی و مهارتی در حاشیه این کنفرانس پرپا شده است افزود: مهندسی پزشکی یکی از حوزه‌هایی مهم در حوزه سلامت و درمان است و ایران بهترین و بیشترین نخبه را در این حوزه دارد که در صورت فراهم بودن زمینه‌های صنعتی و مشارکت بخش‌های خصوصی و حتی دولتی و سرمایه گذاری در این بخش می‌تواند سرآمد خیلی از کشور‌های دنیا باشد.

مجتبی بابایی گفت: یکی دیگر از محور‌های این همایش استفاده از ابزار هوش مصنوعی در توسعه صنعت مهندسی پزشکی است که ایده‌های خلاقانه زیادی در این حوزه به همایش این دوره ارسال شده که می‌تواند گام مهمی برای گسترش و توسعه صنعت مهندسی پزشکی بردارد.

یازدهمین همایش بین‌المللی مهندسی زیست پزشکی با معرفی آثار برتر تا ۲۸ آبان در دانشگاه صنعتی اصفهان ادامه خواهد داشت.