مردم آبادان و خرمشهر در دویست‌وشصت‌وسومین شب تجمعات شبانه، با حضور در خیابان‌ها، بر ایستادگی در برابر تهدیدهای دشمن و حمایت از ایران تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مردم آبادان و خرمشهر در دویست‌وشصت‌وسومین شب تجمعات شبانه، بار دیگر با حضور در خیابان‌ها و میادین، ندای استکبارستیزی سر دادند و بر پایبندی خود به ایران و دفاع از کشور تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این تجمعات با سردادن شعارهایی از جمله «هستیم تا پای جان برای ایران»، اعلام کردند در برابر تهدیدهای دشمن ایستادگی می‌کنند و با قاطعیت از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران حمایت خواهند کرد.