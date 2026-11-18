معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه وزارت آموزش و پرورش ابعاد پرداخت کارانه را در شورای آموزش و پرورش اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، فرهادی از رشد ۱۰۰ درصدی نرخ اضافه‌تدریس و اضافه‌کار معلمان شاغل در سال جاری خبر داد و افزود: برای نخستین بار نظام کارانه وارد ادبیات مدارس و مراکز پرورشی شده و از مهرماه مدیران مدارس مبتنی بر عملکرد، علاوه بر حق مدیریت، مبلغی بر اساس عملکرد مطلوب دریافت می‌کنند.

وی با اشاره به جایگاه پژوهش در نظام تعلیم و تربیت گفت: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش که با مصوبه هیات وزیران حذف شده بود، با حمایت دولت جایگاه خود را ارتقا داد و به‌طور مستقیم زیر نظر وزیر احیا شد.

به گفته فرهادی، مطابق قانون نظام رتبه‌بندی و قانون ارتقای رتبه‌بندی، سال‌گذشته مصوبه هیات وزیران به تصویب رسید و افزایش حقوق معلمان به عواملی از جمله پژوهش، تدوین و تألیف کتاب و فعالیت‌های علمی با دانش‌آموزان بستگی دارد که در رتبه‌بندی پیش‌بینی شده است.

معاون وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: نظام برنامه‌ریزی کشور در دستگاه تعلیم و تربیت مبتنی بر قانون برنامه هفتم توسعه است و برنامه‌محوری مطابق با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و زیرنظام برنامه‌ریزی دنبال می‌شود و خارج از آن اقدامی صورت نمی‌گیرد.

وی گفت: یک درمانگاه مجهز در چهارمحال و بختیاری در حال افتتاح است و بیش از چهار میلیارد تومان برای تجهیز آن تخصیص داده شده است.