به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ در بیانیه این جنبش در انگلیس ضمن ابراز تسلیت درگذشت «نبیل رجب» ۶۲ ساله بحرینی که از او به عنوان برجسته‌ترین مدافع حقوق بشر در منطقه خلیج فارس یاد شده که چهار سال زیر شکنجه‌های رژیم آل خلیفه به سر برد، آمده است: رژیم آل‌خلیفه جنگ علیه جمعیت بومی مسلمانان شیعه را تشدید کرده است.

روز دوشنبه ۱۶ نوامبر، دادگاه عالی کیفری برای ۱۰ نفر از علمای ارشد دینی که در تبعید به سر می‌برند، حکم حبس ابد صادر کرد. در میان آنان نام آیت‌الله شیخ عیسی قاسم، برجسته‌ترین رهبر دینی و سیاسی به چشم می‌خورد، همچنین برای شیخ علی الجفیری حکم ۱۵ سال زندان صادر شد.

۶۴ نفر از علمای دینی نیز به مجازات‌های حبس طولانی‌مدت محکوم شدند؛ از جمله چندین رهبر در تبعید نظیر شیخ عبدالله الدقاق، شیخ محمدحسن خجسته، شیخ عادل الشعله، شیخ حسین الدیهی، شیخ جاسم المطوع، شیخ عیسی القفاص، سید عباس شبر، شیخ محمد المنسی و شیخ سعید المدح. آل‌خلیفه امیدوار است با صدور این احکام سنگین، مردم بحرین را به زانو درآورد.

در همین حال، نیرو‌های امنیتی رژیم به سرکوب شهروندان بومی شیعه‌مذهب بحرین ادامه داده‌اند. طی روز‌های گذشته دست‌کم ۲۵ نفر در جریان یورش‌ها، احضار‌ها و بازجویی‌ها بازداشت شده‌اند. مأموران رژیم آل خلیفه در جریان بازداشت‌های گسترده جوانی از اهالی شهرک «بنی‌جمره» را از طبقه اول به زمین پرتاب کردند که از وضعیت سلامت او مانند شمار دیگری از دستگیر شدگان که بر اثر ضرب و شتم و بد رفتاری به بیمارستان منتقل شدند، هنوز اطلاع دقیقی در دست نیست.

در این بیانیه آمده است: رژیم آل خلیفه همچنین «مهدی سهوان» از مداحان برجسته بحرین را به ۱۵ سال زندان محکوم کرده است. جرم او سرودن شعری در حمایت از فلسطین است.

زندانیان سیاسی در بحرین احکام خودسرانه رژیم آل خلیفه را بخشی از «جنگ مذهبی» علیه جمعیت بومی مسلمان شیعه (که اکثریت جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند) دانستند.

در این بیانیه همچنین اقدام رژیم سعودی در بریدن سر جواد گریریس محکوم شد. او نوجوان بود که به دست ماموران رژیم عربستان سعودی بازداشت شد و در چند روز گذشته به دست مقامات سعودی سر بریده شد. او یکی از زندانیان سیاسی مورد آزار و اذیت در زندان‌های عربستان بود که به مدت ۲۷۰ روز در انزوا و انفرادی نگه داشته شد. او بار‌ها شکنجه شد و زیر فشار مجبور به امضای «اعترافات» شد. وقتی او را به دادگاه آوردند، درخواست ضبط «بازجویی» کرد اما شکنجه‌گران درخواست او را رد کردند. او همچنین سال‌ها از تماس خانوادگی محروم بود. اعدام او جنایت دیگری از سوی سعودی‌هاست.

مردم بحرین به ویژه شیعیان بار‌ها علیه سرکوب آزادی خواهان و عدالت‌طلبان به دست رژیم آل خلیفه دست به تظاهرات مسالمت‌آمیز زدند که به شدت و با کمک رژیم سعودی سرکوب شد.

به گزارش فعالان مدنی، بحرین به نسبت جمعیت یکی از بیشترین موارد نقض حقوق بشر و زندانیان سیاسی در جهان را داراست، اما همزمان از حمایت قاطع رژیم‌های غربیِ مدعی دفاع از حقوق بشر برخوردار است.