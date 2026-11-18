مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان یزد : همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی، فینال مسابقات لیگ کتاب بازی با حضور تیم‌های برگزیده روستا‌های استان یزد در نمایشگاه بین المللی کتاب برگزار شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمد محسن رفیعی گفت: در دهمین دوره جشنواره روستا‌ها و عشایر دوستدار کتاب، سه روستای عصمت آباد شهرستان مهریز، نصرآباد شهرستان تفت و اسفندآباد شهرستان ابرکوه به عنوان روستا‌های برگزیده استان معرفی شدند.

وی افزود: در راستای ترویج فرهنگ مطالعه، اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان مسابقه های با عنوان «لیگ کتاب بازی» ویژه اعضای کتابخانه‌های عمومی این روستا‌ها برگزار کرد.

رفیعی با اشاره به حضور هشت تیم دونفره در این رقابت‌ها اظهار داشت: شرکت کنندگان از تیرماه فرصت داشتند شش عنوان کتاب را مطالعه کنند و پس از آن رقابت‌ها از شهریورماه در روستا‌های منتخب و با همکاری دهیاری‌ها و بخشداری‌ها برگزار شد.

وی ادامه داد: در این مسابقات، علاوه بر پرسش‌های مرتبط با کتابها، بازی‌های طراحی شده نیز اجرا شد تا شرکت کنندگان در فضایی جذاب و تعاملی، دانش و آموخته‌های خود را به رقابت بگذارند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان یزد گفت: پس از برگزاری مرحله مقدماتی و معرفی تیم‌های برتر هر روستا، مرحله نهایی این رقابت‌ها همزمان با هفته کتاب در نمایشگاه بین المللی یزد برگزار شد و در پایان، از تیم برگزیده استانی تجلیل شد.

