به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، دکتر مشهدی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان میرجاوه هدف از اجرای این برنامه، ترویج فرهنگ مسواک زدن و ارتقای آگاهی دانش‌آموزان و خانواده‌ها درباره بهداشت دهان و دندان است.

وی افزود: همزمان با اجرای این پویش، برنامه‌های آموزشی جشن دندان ۶ ویژه دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی و همچنین برنامه وارنیش فلوراید برای دانش‌آموزان آغاز می‌شود.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان میرجاوه با اشاره به اجرای رایگان این خدمت باهدف از پوسیدگی دندان، سالی دو بار برای دانش‌آموزان ارائه می‌شود.

این برنامه با مشارکت آموزش و پرورش و مجموعه‌های بهداشتی، با هدف نهادینه کردن عادت‌های صحیح و حفظ سلامت دهان و دندان دانش‌آموزان اجرا می‌شود.