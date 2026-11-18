به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، دارا قادرخانزاده از رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس و جانباز ۵۰ درصد در سن ۷۲ سالگی بر اثر کهولت سن به دیدار باقی پیوست.

امروز با حضور اقشار مختلف مردم و مسولان کشوری و استانی مراسم تشیع پیکر ایشان برگزار شد و در قطعه شهیدان آرامستان سلیمان بگ شهر بانه در جوار برادران شهیدش به خاک سپرده شد.

دارا قادرخانزاده متولد ۱۲/۱۲ /۱۳۳۳ و برادر شش شهید بود که از شهیدان شاخص استان کردستان اند.