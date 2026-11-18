آیینی برای پاسداشت مجاهدت مردانی که در سال‌های دشوار مبارزه با گروه‌های ضدانقلاب، برای دفاع از امنیت و تمامیت ارضی کشور ایستادگی کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد،پیشمرگان مسلمان کُرد، راویان حماسه‌های ماندگار در دفاع از امنیت ایران هستند و ایستادگی نیرو‌های مسلح و مردم، معادلات دشمنان را در منطقه تغییر داده است. این مطلب را جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آیین تجلیل از پیشمرگان مسلمان کرد آذربایجان‌غربی در تالار وحدت مهاباد اعلام کرد.

حماسه‌های پیشمرگان مسلمان کُرد، بخشی از تاریخ پرافتخار مقاومت در این سرزمین است؛ تاریخی که باید برای نسل‌های آینده ثبت و روایت شود.

سردار علیرضا عظیمی‌جاهد، مسئول سازمان پیشکسوتان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: تجلیل واقعی از پیشکسوتان جهاد و مقاومت، تنها به برگزاری مراسم محدود نمی‌شود؛ بلکه قدردانی از سال‌ها ایثار و رسیدگی به دغدغه‌های این سرمایه‌های ارزشمند است.

باصدای ماموستا عبدالسلام امامی، امام جمعه مهاباد تسریع کرد:وقتی اقوام و مذاهب در دفاع از یک سرزمین کنار هم می‌ایستند، وحدت از یک شعار فراتر می‌رود و به تصویری ماندگار از همبستگی ملی تبدیل می‌شود.

در پایان از پیشمرگان مسلمان کرد و سال‌ها صبر و استقامت خانواده‌های آنان تجلیل شد.