به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج خواف در نشست خبری با خبرنگاران به مناسبت هفته بسیج، گفت: مردم شهرستان خواف در مراسم تشییع پیکر شهید گمنام و خوشنام سنگ تمام گذاشتند و بار دیگر روحیه انقلابی و شهیدپروری خود را که از اوایل انقلاب همواره در صحنه‌ های مختلف نشان دادند، به نمایش گذاشتند.

سرهنگ پاسدار حسن زنگنه با اشاره به شعار هفته بسیج با عنوان «بسیج، جان‌ فدای مردم و امید مستضعفان» افزود: این عنوان تنها یک شعار نیست، بلکه باور و اعتقاد ماست و بسیج همواره خود را خادم مردم می‌ داند.



زنگنه با بیان اینکه تفکر بسیجی برگرفته از نگاه امام راحل، امام شهید و مقام معظم رهبری است، تصریح کرد: اگر این تفکر در جامعه گسترش پیدا کند، نظام جمهوری اسلامی در مواجهه با مشکلات و چالش‌ های مختلف از جمله مشکلات اقتصادی و سیاسی، توان عبور از مشکلات را خواهد داشت.

وی با تشریح برنامه‌ های هفته بسیج در شهرستان خواف گفت: از ۲۹ آبان تا ۶ آذر، ۶۰ برنامه محوری با موضوعات مختلف در سطح شهرستان برگزار می‌ شود که برنامه‌ های فرهنگی، اجتماعی، جهادی، قرآنی، ورزشی و عمرانی را در بر می‌ گیرد.

زنگنه، برگزاری یادواره شهدا و برنامه آبروی محله را از جمله برنامه‌ های فرهنگی هفته بسیج عنوان کرد و افزود: گروه‌ های جهادی نیز در قالب رزمایش و در رشته‌ های مختلف به مناطق محروم شهرستان خواف اعزام خواهند شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج خواف برگزاری پیاده‌ روی خانوادگی، نشست‌ های روشنگری و تجمع حلقه‌ های صالحین در نماز جمعه شهر‌های خواف و قاسم‌ آباد را از دیگر برنامه‌ ها برشمرد و گفت: برنامه‌ های قرآنی، دیدار با امامان جمعه، هشتمین رویداد بزرگ تولید محتوای دیجیتال در حوزه فضای مجازی و افتتاح طرح های عمرانی نیز در دستور کار قرار دارد.