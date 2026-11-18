به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، منوچهر شاهسواری، دانش اقباشاوی، هادی مقدم دوست و مسعود نقاش زاده، از جمله فارغ التحصیلان و مهمانان این آیین بودند.

عکس، فیلم، پویانمایی، برنامه تلویزیونی، فیلمنامه و بخش ویژه روایت جاودانگی، بخش های این جشنواره بودند.

تندیس های جشنواره ملی و دانشجویی آینه در دستان ۲۰ دانشجوی هنرمند جای‌گرفت.

«آورده‌اند‌که» از علیرضا فلاح زاده بهترین برنامه تلویزیونی این جشنواره شد.