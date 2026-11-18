به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، خبر‌های کوتاه ۲۷ آبان ۱۴۰۵ شامل چند خبر از چند شهرستان گیلان است.

پنجمین کاروان سلامت جمعیت هلال احمر در روستای پوشل آستانه اشرفیه اردو زدند.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان آستانه‌اشرفیه این کاروان با حضور تیم‌های متخصص پزشکی و پیراپزشکی، ۲۰۰ نوع خدمت پزشکی و مشاوره‌ای رایگان به اهالی روستای پوشل این شهرستان ارائه دادند و بیش از ۱۵۰ میلیون تومان هم بین افراد توزیع شد.

برگزاری بیش از ۴۷ ویژه برنامه به مناسبت هفته بسیج در رودسر

فرمانده سپاه ناحیه رودسر در نشست ستاد برگزاری ویژه برنامه‌های هفته بسیج این شهرستان گفت: در هفته بسیج امسال بیش از ۴۷ ویژه‌برنامه فرهنگی، اجتماعی، بصیرتی، ورزشی و خدماتی در این شهرستان برگزار خواهد شد.

همزمان با بزرگداشت هفته کتاب کتابخوانی و کتابدار، مسابقه نقاشی با عنوان اهمیت کتاب و محیط زیست در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فومن برگزار شد.

بهره برداری از طرح توسعه حرم آقا سید قاسم چولاب کوچصفهان

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان در آیین افتتاح طرح توسعه و عمران حرم مطهر آقا سید قاسم چولاب کوچصفهان با اشاره به ۹۶۳ بقعه متبرکه ثبت شده در گیلان گفت: بیش از ۲ میلیارد تومان از محل نذورات مردم و خیران برای بهسازی حرم آقا سیدقاسم چولاب هزینه شده است.

معرفی ۱۰ واحد نانوایی متخلف به تعزیرات در صومعه سرا

فرماندار صومعه‌سرا در نشست شورای آرد و نان این شهرستان از معرفی ۱۰ نانوایی متخلف به علت تعطیلی خودسرانه، گران‌فروشی و رعایت نکردن بهداشت به تعزیرات حکومتی در این شهرستان خبرداد و گفت: نصب دوربین مداربسته، استفاده از کارت خوان نانینو و تأمین نان باکیفیت و بهداشتی در همه نانوایی‌ها ضروری است.