به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی، معاون مدیرعامل و رئیس جمعیت هلال‌ احمر تربت‌ حیدریه گفت: صبح امروز، ۲۷ آبان‌، یک دستگاه اتوبوس با هفت خودروی سواری در محور تربت‌ حیدریه ـ مشهد، محدوده تونل رباط سفید تصادف کردند.

سعید فکوری افزود: این سانحه ساعت ۹ صبح توسط مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌ احمر استان خراسان رضوی به پایگاه امداد و نجات شهدای گرماب اعلام شد و بلافاصله یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

وی ادامه داد: پس از بررسی‌ های انجام‌ شده، مشخص شد این حادثه ۷ مصدوم داشته است که ۲ نفر از آنان در محل به‌ صورت سرپایی درمان شدند.

رئیس جمعیت هلال‌ احمر تربت‌ حیدریه ادامه داد: یک نفر از مصدومان توسط نیروهای هلال‌ احمر و بقیه نیز توسط عوامل اورژانس تربت‌ حیدریه و مشهد به مراکز درمانی منتقل شدند.