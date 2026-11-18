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استاندار چهارمحالوبختیاری با اعلام آمادگی مدیریت اجرایی استان برای اجرای طرح ملی مدیریت محلهمحور سلامت، خواستار انتخاب این استان بهعنوان سومین استان پایلوت اجرای این طرح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مردانی بر استفاده از ظرفیت مساجد، پایگاههای بسیج، سازمانهای مردمنهاد و مشارکت مردم برای ارتقای سواد سلامت و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی تأکید کرد.
وی در چهارمین نشست مجمع سلامت استان، سلامت و امنیت را دو نعمت مکمل و از ارکان اساسی توسعه جامعه دانست و گفت: سلامت مردم مسئولیت یک دستگاه یا وزارتخانه نیست، بلکه مسئولیتی اجتماعی و بینبخشی است که تحقق آن به مشارکت همه دستگاههای اجرایی و ارکان جامعه نیاز دارد.
وی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد از درمانمحوری به پیشگیریمحوری افزود: آموزش، فرهنگسازی، اصلاح سبک زندگی، توسعه ورزشهای همگانی و ارتقای کیفیت محیط زندگی باید در اولویت برنامههای سلامت قرار گیرد تا از بروز بسیاری از بیماریها، بهویژه بیماریهای قلبی و عروقی پیشگیری شود.
مردانی مسئولیتپذیری دستگاههای اجرایی، مشارکت بخش خصوصی، عدالت در دسترسی به خدمات سلامت، سلامت خانواده و تبدیل مصوبات جلسات به اقدامات عملیاتی را از اولویتهای استان برشمرد و گفت: تصمیمات دستگاهها در حوزه آب، فاضلاب، محیط زیست، کشاورزی، صنعت، حملونقل و شهرسازی مستقیماً بر سلامت مردم اثرگذار است.
استاندار چهارمحالوبختیاری با تأکید بر توجه ویژه به مناطق روستایی، عشایری و کمتر برخوردار تصریح کرد: محل زندگی افراد نباید تعیینکننده کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی آنان باشد و دسترسی عادلانه به خدمات سلامت حق همه شهروندان است.
وی همچنین خواستار تعیین دستگاه مسئول، زمانبندی و شاخص ارزیابی برای مصوبات مجمع سلامت شد و افزود: خروجی جلسات نباید صرفاً به ارائه گزارش و تصویب پیشنهادها محدود شود، بلکه روند اجرای مصوبات باید بهصورت مستمر پیگیری شود.
مردانی با اشاره به ضرورت پایش سلامت محصولات کشاورزی، توسعه تولید و مصرف نان کامل، پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر، کاهش سوانح ترافیکی، مدیریت پسماند و کاهش آسیبهای اجتماعی خاطرنشان کرد: تحقق این برنامهها نیازمند همکاری و همافزایی دانشگاه علوم پزشکی، دستگاههای اجرایی و مجموعههای مسئول است.
وی با تأکید بر نقش مردم و تشکلهای مردمی در ارتقای سلامت جامعه گفت: فرمانداران با همکاری دانشگاه علوم پزشکی باید مجامع سلامت شهرستانها را فعال کنند و با استفاده از ظرفیت مدیریت محلهمحور، اولویتهای سلامت هر منطقه را با مشارکت مردم شناسایی و پیگیری کنند.