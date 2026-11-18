به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مردانی بر استفاده از ظرفیت مساجد، پایگاه‌های بسیج، سازمان‌های مردم‌نهاد و مشارکت مردم برای ارتقای سواد سلامت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد.

وی در چهارمین نشست مجمع سلامت استان، سلامت و امنیت را دو نعمت مکمل و از ارکان اساسی توسعه جامعه دانست و گفت: سلامت مردم مسئولیت یک دستگاه یا وزارتخانه نیست، بلکه مسئولیتی اجتماعی و بین‌بخشی است که تحقق آن به مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی و ارکان جامعه نیاز دارد.

وی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد از درمان‌محوری به پیشگیری‌محوری افزود: آموزش، فرهنگ‌سازی، اصلاح سبک زندگی، توسعه ورزش‌های همگانی و ارتقای کیفیت محیط زندگی باید در اولویت برنامه‌های سلامت قرار گیرد تا از بروز بسیاری از بیماری‌ها، به‌ویژه بیماری‌های قلبی و عروقی پیشگیری شود.

مردانی مسئولیت‌پذیری دستگاه‌های اجرایی، مشارکت بخش خصوصی، عدالت در دسترسی به خدمات سلامت، سلامت خانواده و تبدیل مصوبات جلسات به اقدامات عملیاتی را از اولویت‌های استان برشمرد و گفت: تصمیمات دستگاه‌ها در حوزه آب، فاضلاب، محیط زیست، کشاورزی، صنعت، حمل‌ونقل و شهرسازی مستقیماً بر سلامت مردم اثرگذار است.

استاندار چهارمحال‌وبختیاری با تأکید بر توجه ویژه به مناطق روستایی، عشایری و کمتر برخوردار تصریح کرد: محل زندگی افراد نباید تعیین‌کننده کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی آنان باشد و دسترسی عادلانه به خدمات سلامت حق همه شهروندان است.

وی همچنین خواستار تعیین دستگاه مسئول، زمان‌بندی و شاخص ارزیابی برای مصوبات مجمع سلامت شد و افزود: خروجی جلسات نباید صرفاً به ارائه گزارش و تصویب پیشنهاد‌ها محدود شود، بلکه روند اجرای مصوبات باید به‌صورت مستمر پیگیری شود.

مردانی با اشاره به ضرورت پایش سلامت محصولات کشاورزی، توسعه تولید و مصرف نان کامل، پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر، کاهش سوانح ترافیکی، مدیریت پسماند و کاهش آسیب‌های اجتماعی خاطرنشان کرد: تحقق این برنامه‌ها نیازمند همکاری و هم‌افزایی دانشگاه علوم پزشکی، دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های مسئول است.

وی با تأکید بر نقش مردم و تشکل‌های مردمی در ارتقای سلامت جامعه گفت: فرمانداران با همکاری دانشگاه علوم پزشکی باید مجامع سلامت شهرستان‌ها را فعال کنند و با استفاده از ظرفیت مدیریت محله‌محور، اولویت‌های سلامت هر منطقه را با مشارکت مردم شناسایی و پیگیری کنند.