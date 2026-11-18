شرکت ملی نفت ایران با امضای قراردادی ۲۰ساله، اجرای طرح توسعه و بهره‌برداری از میادین گازی زیره و خارتنگ را با مشارکت بخش خصوصی و استفاده از توان داخلی نهایی کرد.

توسعه و بهره‌برداری از میادین گازی زیره و خارتنگ با مشارکت بخش خصوصی

توسعه و بهره‌برداری از میادین گازی زیره و خارتنگ با مشارکت بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، بر اساس این قرارداد، پیش‌بینی می‌شود در طول دوره ۲۰ساله، در مجموع حدود ۱۳۸ میلیارد مترمکعب گاز و ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه میعانات گازی از این دو میدان تولید شود.

میدان گازی خارتنگ در منطقه‌ای کوهستانی و صعب‌العبور در استان فارس، در فاصله ۱۲۰ کیلومتری شرق بوشهر و ۶۰ کیلومتری شرق خورموج قرار دارد. حجم گاز درجای این میدان حدود ۱۰.۲ تریلیون فوت‌مکعب برآورد شده است.

میدان گازی زیره نیز در ناحیه ساحلی شرق بوشهر و شمال بندر کنگان واقع شده و حجم گاز درجای آن حدود ۵۹۵ میلیارد فوت‌مکعب است.

توسعه این دو میدان با هدف افزایش ظرفیت تولید گاز کشور، بهره‌گیری از توان بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های فنی و اجرایی داخلی در دستور کار قرار گرفته است.