مردم ولایت‌مدار لرستان در دویست و شصت و دومین شب تجمع شبانه با تاکید بر ایستادگی و مقاومت قدرت‌نمایی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مردم جان‌فدای لرستان که هر شب نشانه‌ای تازه از مبعوث شدن برای عزت و سرافرازی میهن را رو می‌کنند، در دویست و شصت و دومین شب قرار‌های خود با تاکید بر مقاومت و ایستادگی بار دیگر آمادگی خود را تا تمام کردن کار در میدان اعلام کردند.

حاضران در این اجتماعات شبانه که میدان‌ها را به سنگری برای دفاع از میهن تبدیل کرده‌اند، با حضور گسترده خود ثابت کردند که در راه صیانت از اسلام و آرمان‌های انقلاب اسلامی، هرگز خستگی نمی‌شناسند.