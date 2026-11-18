به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، دهقان بنادکی گفت: این طرح مدیریت مصارف غیرمتعارف که عنوان دقیق این طرح، طرح مدیریت مصارف غیرمتعارف تجاری هست، به هر حال دولت یک یارانه قابل توجهی را برای هرفرد ایرانی در خصوص آرد و نان ارائه می کند فاصله بین آرد یارانه ای و آرد آزاد حدود هفتاد تا هشتاد برابر است، اصطلاح سهمیه بندی در کار نیست و به هیچ وجه این طرح محدودیتی ایجاد نکرده است.

وی ادامه داد:خرید و مصرف روزانه نان همچنان برقرار هست، حتی چند برابر نیاز خانوار‌ها هم در سامانه‌ها تعیین شده که امکان خرید خانوار‌ها دارند.

مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری افزود: اما یک سری آمار‌ها و اطلاعاتی دو سال گذشته از سوی دستگاه‌ها جمع‌آوری شده و افرادی که با کد ملی و کارت بانکی‌شان خرید‌های نامتعارف داشته‌اند. موارد زیادی داشتیم. که حتی کارت هموطنان در اختیار اتباع بوده یا نان را به قصد خشک کردن به دامداری ها داده اند یا عرضه در سوپر مارکت می کرده اند یعنی مصرف خانوار نبوده اینها شناسایی شده،، همه این کدملی ها، تمام این کار‌ت ها مشخص شده و محدودیت برای آنها ایجاد شده است.

دهقان گفت: اگر این کارت‌های بانکی افرادی که کارت‌های بانکی در اختیارشان هست خرید‌های نامتعارفشان را ادامه بدهند، مجبورهستند به نرخ بهای تمام شده گندم نان را تهیه کنند. تقریبا چیزی حدود چهار تا پنج برابر دستگاه فاصله قیمتی ایجاد می کند. مثلا نان تافتون سنتی یزد یارانه‌ای هفت هزار و هفتصد و پنجاه تومان هست، برای مصارف تجاری و غیر از خانواده، نزدیک به سی و هفت هزار تومان تا چهل و هفت هزار تومان محاسبه می شود.

وی افزود: این طرح بیت المال و حق مردم و خانواده‌ها که باید به دستشان برسد را مدیریت می‌کند که یارانه‌ها به نان مورد نیاز سفره مردم تبدیل می شود.