معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا گفت: برخی آگهی‌های استخدام در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها کلاهبرداری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ جواد مختاررضایی معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا گفت: کلاهبرداران با وعده «استخدام فوری با درآمد بالا» کارجو را به صفحه‌ای شبیه سایت رسمی یک شرکت یا سازمان می‌کشانند و بعد به بهانه تکمیل ثبت‌نام، از او می‌خواهند مبلغی هرچند اندک بپردازد یا برنامه‌ای نصب کند.

وی افزود: درگاه پرداخت ممکن است جعلی باشد و برنامه معرفی‌شده هم ممکن است با دسترسی به پیامک‌های بانکی، زمینه برداشت غیرمجاز از حساب را فراهم کند.

سرهنگ مختاررضایی با اشاره به اینکه متقاضیان باید اعتبار آگهی را از طریق سایت یا شماره تماس رسمی کارفرما بررسی کنید تصریح کرد: متقاضیان کار باید از طریق لینک‌های مشکوک پول واریز نکنید، اطلاعات شخصی یا بانکی وارد نکنید و برنامه‌ای نصب نکنید.

معاون فرهنگی پلیس فتا با اشاره به این که اگر برنامه مشکوک را نصب کرده‌اید، گوشی را روی حالت پرواز بگذارید ادامه داد: مطمئن شوید وای‌فای هم خاموش است و از یک دستگاه دیگر با بانک تماس بگیرید تا دسترسی بانکی‌تان موقتاً مسدود شود.

وی گفت: در تلفن همراه اندروید از مسیر تنظیمات، سپس برنامه‌ها، برنامه‌ای را که از طریق آگهی نصب کرده‌اید پیدا کنید و «حذف نصب» را بزنید.

سرهنگ مختاررضایی افزود: اگر برنامه حذف نمی‌شود، گوشی را دوباره به اینترنت وصل نکنید و از مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا راهنمایی بگیرید و اگر برداشت غیرمجاز رخ داده، برای گزارش منتظر حذف برنامه نمانید.