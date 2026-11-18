مأموران انتظامی در عملیات‌های مختلف در شهرستان‌های لامرد، مرودشت، داراب و لارستان، محموله‌های متعدد کالای قاچاق و سوخت را به ارزش چندین میلیارد ریال کشف و متهمان جعل اسناد را دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس، بر اساس اعلام روابط عمومی پلیس انتظامی استان فارس، مأموران انتظامی در عملیات‌های مختلف در شهرستان‌های لامرد، مرودشت، داراب و لارستان، محموله‌های متعدد کالای قاچاق و سوخت را به ارزش چندین میلیارد ریال کشف و متهمان جعل اسناد را دستگیر کردند.

مأموران انتظامی سروستان در بازرسی از یک خودروی حامل بار مشکوک، موفق شدند محموله‌ای از لوازم جانبی تلفن همراه به ارزش ۳۰ میلیارد ریال را کشف کنند. هم‌زمان در شهرستان لامرد، کشف محموله‌ای از کالا‌های قاچاق شامل بسته‌های غذای حیوانات خانگی و دستگاه‌های فشارسنج به ارزش ۴۰ میلیارد ریال گزارش شده است.

در حوزه سوخت، مأموران انتظامی لارستان در بازرسی از یک خودرو، ۱۳ هزار لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع را کشف کردند که ارزش آن ۳۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

همچنین در عملیات‌های انجام شده در مرودشت، یک دستگاه گنج‌یاب قاچاق به ارزش یک میلیارد ریال از یک متهم کشف شد.

در بخش برخورد با جرایم علیه اسناد رسمی، مأموران پلیس امنیت داراب فردی را که در زمینه جعل مدارک و اسناد رسمی فعالیت می‌کرد، شناسایی و دستگیر کردند. در بازرسی از منزل وی، تعدادی اسناد جعلی کشف شد.

در تمامی این عملیات‌ها، متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.