اختتامیه ششمین جشنواره ملی «ره‌آورد» پیاده‌روی اربعین در استان قزوین برگزار شد؛ جشنواره‌ای که در آن عکاسان، نویسندگان و فیلم‌سازان، جلوه‌های مختلف خدمت و ایثار نیرو‌های پلیس در مسیر زائران حسینی را با نگاهی هنری روایت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، در مراسم اختتامیه ششمین دوره جشنواره ملی ره‌آورد که در استان قزوین برگزار شد، از آثار برتر هنرمندان در حوزه‌های عکاسی، نویسندگی و فیلم‌سازی رونمایی شد. این جشنواره با هدف مستندسازی و روایتگری تجربیات و خدمات نیروهای انتظامی در مسیر پیاده‌روی اربعین برگزار شده بود.

در این مراسم که با حضور جمعی از فرماندهان ارشد انتظامی و مسئولان استان برگزار شد، آثار شرکت‌کنندگان نشان‌دهنده نگاه عمیق هنرمندان به تعامل میان نیروهای پلیس و زائران حسینی بود.

این آثار توانستند جنبه‌های مختلف خدمت، امنیت و ایثارگری نیروهای پلیس در میانه مسیر اربعین را به تصویر بکشند.

در بخش دیگری از برنامه، از برگزیدگان جشنواره در گروه‌های مختلف تقدیر به عمل آمد. همچنین در جریان این مراسم، از دستاوردهای فرهنگی و تولیدات هنری که در قالب این جشنواره ارائه شده بود، رونمایی شد.



