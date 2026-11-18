وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ضرورت توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و هدایت جوانان به سمت مهارت‌آموزی و تربیت نیروی انسانی متناسب با نیاز صنایع تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه سفر‌های توسعه منطقه‌ای خود، عصر امروز چهارشنبه ۲۷ آبان در آغاز یک سفر ۲ روزه به مازندران، وارد شهرستان آمل شد.

احمد میدری در بازدید از شرکت پمینا و آهسته به گروه کارخانجات کاله آمل، با اشاره به مشکلات کارفرمایان و کارگران افزود: در این سفر که با هماهنگی استاندار مازندران و با حضور اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و مدیران عامل بانک رفاه کارگران و بانک توسعه تعاون انجام شده است، مسائل و مشکلات حوزه کار و تولید استان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی افزود: نشست‌هایی با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی استان پیش‌بینی شده است و تلاش می‌کنیم مشکلات تولیدکنندگان، کشتارگاه‌ها و فعالان زنجیره تولید مرغ را از نزدیک بررسی کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه مسائل کارگران و کارفرمایان در کنار مشکلات واحدهای تولیدی مورد توجه قرار دارد، تصریح کرد: همچنین وضعیت بیمارستان‌های تأمین اجتماعی در استان مازندران و شهرستان آمل بررسی می‌شود تا بتوانیم اقدامات مؤثری در حوزه مسئولیت‌های وزارتخانه انجام دهیم.

میدری در پاسخ به پرسشی درباره کمبود نیروی کار در واحدهای تولیدی مازندران گفت: یکی از مشکلاتی که امروز بسیاری از واحدهای تولیدی کشور با آن مواجه هستند، کمبود نیروی انسانی و به‌ویژه نیروی کار ماهر است.

وی با اشاره به گرایش بخش زیادی از جوانان به تحصیلات دانشگاهی افزود: در کشورهای صنعتی مانند آلمان و اتریش، حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد دانش‌آموزان به سمت رشته‌های مهارت‌آموزی و فنی و حرفه‌ای هدایت می‌شوند، در حالی که در کشور ما بخش زیادی از جوانان مسیر تحصیلات دانشگاهی را انتخاب می‌کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه نیز راهکارهایی برای هدایت دانش‌آموزان و نیروی کار به سمت آموزش‌های فنی و مهارتی پیش‌بینی شده است و باید این مسیر را با جدیت دنبال کنیم.

وی با اشاره به کمبود نیروی انسانی در واحد تولیدی مورد بازدید در آمل خاطرنشان کرد: این موضوع از سوی فعالان این واحد تولیدی نیز مطرح شد و استاندار مازندران اقداماتی را برای پیگیری آن در دستور کار دارد.

میدری با تأکید بر ضرورت تغییر نگرش جوانان نسبت به مشاغل صنعتی گفت: ورود به محیط‌های صنعتی می‌تواند نخستین پله برای پیشرفت شغلی و حرفه‌ای جوانان باشد و نباید مشاغل تولیدی را صرفاً به دلیل جذابیت کمتر در ابتدای مسیر نادیده گرفت.

وی با اشاره به اعلام پرداخت حقوق ماهانه بیش از ۴۵ میلیون تومان برای جذب نیروی کار در این واحد تولیدی افزود: با وجود چنین سطح دستمزدی، همچنان برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز با مشکل مواجه هستند که بخشی از این مسئله به گرایش جوانان به مشاغل اداری و انتظار برای اشتغال متناسب با تحصیلات دانشگاهی بازمی‌گردد.

میدری تأکید کرد: توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در سراسر کشور، از جمله صنعت مرغداری، با هدف تربیت نیروی انسانی ماهر و متناسب با نیاز واحدهای تولیدی دنبال می‌شود تا هم کارگران از فرصت‌های شغلی و دستمزدهای بهتر برخوردار شوند و هم صنایع بتوانند نیروی انسانی مورد نیاز خود را تأمین کنند.