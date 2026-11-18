به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزخراسان رضوی، مجلس ترحیم و بزرگداشت مرجع عالی‌قدر، حضرت آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی، فرداشب (پنجشنبه ۲۸ آبان) از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی، پس از نماز مغرب و عشا در رواق امام خمینی(ره) حرم مطهر رضوی در مشهد برگزار می‎‌شود.

همچنین مجلس دیگری، جمعه شب ۲۹ آبان بعد از نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی(ره) حرم حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها در قم برگزار می‌شود.