مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان بر ضرورت مشارکت دستگاه‌های فرهنگی، آموزشی، اجرایی و خدمات‌رسان، تقویت نظارت پلیس، تامین اعتبارات ایمنی و تسریع در رفع مستعد تصادف برای کاهش تلفات جاده‌ای تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یزدان خسروی در ششمین جلسه کمیسیون اجرایی آیین‌نامه مدیریت ایمنی و سوانح رانندگی استان، با ارائه گزارشی از وضعیت راه‌ها، تردد و تصادفات جاده‌ای خوزستان اظهار کرد: استان خوزستان با قریب به ۱۹ هزار کیلومتر راه، از نظر طول شبکه راه در رتبه چهارم کشور قرار دارد و با توجه به گستردگی شبکه، مدیریت ایمنی راه‌ها نیازمند برنامه‌ریزی مستمر، تامین منابع مالی و همکاری همه دستگاه‌های مسئول است.

وی با اشاره به حجم بالای تردد در محور‌های استان افزود: در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۵۳ میلیون تردد در محور‌های برون‌شهری استان ثبت شده و در هفت‌ماهه سال جاری نیز حدود ۱۹۰ میلیون تردد در شبکه راه‌های استان ثبت شده است؛ موضوعی که در کنار موقعیت ترانزیتی، فعالیت‌های بندری، صنعتی، نفتی و کشاورزی خوزستان، فشار مضاعفی بر زیرساخت‌های جاده‌ای وارد می‌کند.

خسروی با اشاره به وضعیت تلفات جاده‌ای استان بیان کرد: بررسی روند تصادفات و تلفات در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که کاهش پایدار جان‌باختگان نیازمند اتخاذ تدابیر جدی و اجرای برنامه‌های هدفمند است. اگرچه در برخی مقاطع شاهد کاهش تلفات بوده‌ایم، اما روند کلی و وضعیت محور‌های پرتردد ضرورت توجه ویژه و اقدامات فوری را نشان می‌دهد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان با بیان اینکه ارزیابی ایمنی صرفاً بر اساس تعداد تلفات نمی‌تواند تصویر کاملی از وضعیت استان ارائه دهد، گفت: با توجه به طول شبکه راه‌های استان، شاخص تعداد جان‌باختگان به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر راه نیز باید مورد توجه قرار گیرد تا مقایسه استان با سایر مناطق کشور دقیق‌تر و متناسب با شرایط شبکه راه انجام شود.

وی با اشاره به سهم راه‌های مختلف در وقوع تصادفات و تلفات جاده‌ای تصریح کرد: بخش قابل توجهی از تلفات در راه‌های اصلی رخ می‌دهد، اما سهم تلفات در آزادراه‌ها نیز با توجه به طول محدود آزادراه‌های در حال بهره‌برداری استان، قابل توجه و نیازمند بررسی ویژه است؛ این موضوع ضرورت توجه به ایمنی، نظارت و بررسی عوامل مؤثر در وقوع تصادفات این محور‌ها را دوچندان می‌کند.

خسروی همچنین به آمار جان‌باختگانی اشاره کرد که در زمان انتقال یا پس از رسیدن به مراکز درمانی جان خود را از دست می‌دهند و بر لزوم تقویت ناوگان امدادی، ارتقای تجهیزات و کاهش زمان رسیدن نیرو‌های امدادی به محل حادثه تاکید کرد.

ضرورت مشارکت دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی در کاهش تصادفات

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان خاطرنشان کرد: در کنار اقدامات عمرانی و اصلاح زیرساخت‌ها، فرهنگ‌سازی و آموزش کاربران جاده‌ای باید به‌صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.

وی خواستار تعیین سهم و مسئولیت مشخص برای دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی در برنامه‌های کاهش تلفات شد و افزود: آموزش‌وپرورش، دانشگاه‌ها، صداوسیما، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رسانه‌ها، هیئات مذهبی و سایر مجموعه‌های فرهنگی می‌توانند نقش مؤثری در اصلاح رفتار‌های ترافیکی و ارتقای آگاهی عمومی داشته باشند. تجربه نشان داده هر جا مردم پای کار آمده‌اند، نتیجه فعل مورد نظر با موفقیت بیشتری همراه بوده است.

محور‌های پرتردد و پرخطر استان نیازمند تدابیر ویژه

خسروی با اشاره به محور‌های پرتردد و حادثه‌خیز خوزستان اظهار کرد: محور‌های اهواز–اندیمشک، اهواز–هفتکل–باغملک، اهواز–آبادان و مسیر‌های ارتباطی دزفول، شوشتر و سایر شهرستان‌ها از جمله محور‌هایی هستند که به دلیل حجم تردد و شرایط ترافیکی، نیازمند توجه ویژه‌اند.

وی افزود: محور اهواز–اندیمشک به دلیل حجم بالای تردد، به‌ویژه ناوگان سنگین، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و ارتقای ظرفیت و ایمنی آن باید در اولویت برنامه‌های استان قرار گیرد. حجم ترافیک در برخی محور‌های استان به‌گونه‌ای است که اجرای عملیات عمرانی نیز با دشواری‌هایی همراه بوده و نیازمند اتخاذ شیوه‌های مناسب اجرایی و مدیریت ترافیک است.