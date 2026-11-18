آئیین تجلیل از پیشمرگان مسلمان کرد با حضور فرماندهان کشوری، مسئولان، خانواده‌های شهدا وجانبازان، قشر‌های مختلف مردم و علما و روحانیون، در تالار وحدت مهاباد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد،همایشی دو هزار نفری برای پاسداشت سال‌ها مجاهدت، ایثار و دلاورمردی پیشمرگان مسلمان کرد در مهاباد روایت غیورمردانی که در روز‌های سخت، برای تامین امنیت پایدار کشور و آرامش مردم، مقابل دشمنان سینه سپرکردند

از نسل‌های مختلف آمده بودند تا بگویند که به رسم وفاداری و ایستادگی بر عهد و پیمان، همیشه برای دفاع از وطن و آرمان‌های انقلاب اسلامی آماده‌اند. با وحدت و همدلی درکنار سایراقوام، توطئه‌های دشمنان را خنثی و دست رد به سینه استکبار زدند.

دراین همایش جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به تحولات منطقه گفت: گروه‌های مسلح ضدانقلاب مستقر در اقلیم کردستان عراق باید خلع سلاح شوند و منطقه را ترک کنند.

پیشمرگان مسلمان کرد پس از پیروزی انقلاب اسلامی خود جوش به صحنه آمدند تا خالق حماسه‌های بی شمار در مسیرتامین امنیت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران باشند.