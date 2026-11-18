مسئول کانون‌های خدمت رضوی شهرستان یزد: همزمان با سالروز عبور تاریخی امام رضا (ع) از یزد، کاروان نمادین خادمان رضوی با حضور اقشار مختلف مردم دارلعباده یزد مسیر منسوب به عبور آن حضرت را در بافت تاریخی شهر بازآفرینی کرد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جواهریان گفت: این آئین با حرکت کاروان خادمان رضوی از حسینیه امیرچقماق آغاز شد و پس از عبور از مسیر بازار و شاهزاده فاضل، در مسجد فُرط از قدمگاه‌های منسوب به امام رضا (ع) حضور یافتند و سپس مسیر خود را به سمت مسجد جامع یزد ادامه دادند.

وی افزود: این برنامه برای چهارمین سال متوالی و با هدف پاسداشت پیشینه تاریخی حضور امام هشتم (ع) در مسیر هجرت به خراسان و بازخوانی پیوند فرهنگی و معنوی مردم یزد با سیره رضوی برگزار شد.

مسئول کانون‌های خدمت رضوی شهرستان یزد گفت: در ادامه این مراسم، برنامه‌های فرهنگی و مذهبی شامل اجرای سرود، سخنرانی و مداحی برگزار شد.