پیکر مطهر جانباز شهید سیدمحمدحسین انجوی‌نژاد، از یادگاران دوران دفاع مقدس در گلزار مطهر شهدای دارالرحمه در جوار همرزمان شهیدش به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، پیکر مطهر جانباز شهید سیدمحمدحسین انجوی‌نژاد، از یادگاران دوران دفاع مقدس و مشاور استاندار فارس در امور ایثارگران صبح امروز از حرم مطهر حضرت سیدعلاءالدین حسین (ع) تشییع و در گلزار مطهر شهدای دارالرحمه در جوار همرزمان شهیدش به خاک سپرده شد.

سید محمدحسین انجوی‌نژاد، دوشنبه ۲۵ آبان پس از سال‌ها تحمل رنج و عوارض ناشی از مجروحیت به شهادت رسید.