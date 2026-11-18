روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه، از شهادت یک نفر از بسیجیان اهل سنت بلوچ، به نام پیرمحمد شه‌بخش توسط تروریست‌های مزدور آمریکایی صهیونسیتی در منطقه کورین شهرستان زاهدان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان؛ عصر امروز بسیجی بومی طرح امنیت به نام پیرمحمد شه بخش نزدیک منزلش توسط تروریست‌های مزدور آمریکایی - صهیونیستی به شهادت رسید.

این شهید اقدامات موثری در راستای مردمیاری و محرومیت زدایی در منطقه کورین انجام می‌داد و از خانواده سران طوایف منطقه بود.

تلاش برای شناسایی عوامل این اقدام جنایتکارانه تروریستی ادامه دارد.